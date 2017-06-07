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Мурманская область. Арктика07.06.17 17:25

Добровольцы организовали праздник «Солнечный мир детства» для воспитанников Мурманского центра социальной помощи семье и детям

Добровольческое движение Мурманской области «ЗОВ» в партнерстве с Мурманским центром социальной помощи семье и детям в рамках VI Всероссийской акции «Добровольцы – детям» провели познавательно-развлекательное мероприятие «Солнечный мир детства». Оно было приурочено к празднованию Международного дня защиты детей и проходило для воспитанников отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями.

Участники мероприятия поиграли в подвижные игры, станцевали веселый танец «Буги-вуги», а также проверили свою внимательность: ребята с удовольствием отгадывали животных, собирали пазлы, и находили отличия на картинках, подготовленных волонтерами.

Все участники мероприятия отлично справились с заданиями и получили заряд положительных эмоций.

Напомним, что VI Всероссийская акция «Добровольцы – детям» проходит в регионах Российской Федерации с 15 мая по 15 сентября 2017 года. Девиз акции – «Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка!».

Организатор акции – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соорганизаторы: Союз женщин России, Международный союз детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций», Ассоциация волонтерских центров.

На территории области мероприятия в рамках данной акции реализуют различные учреждения и общественные объединения, в том числе добровольческое движение Мурманской области «ЗОВ».

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