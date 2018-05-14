Добрые сердца мурманчан помогли более 160 маленьким северянам

В Мурманске продолжается акция «Помоги спасти жизнь ребенка» - многолетний городской проект, объединяющий северян в стремлении помочь детям, лечение которых требует больших финансовых затрат.

За шесть лет существования проекта помощь получили более 160 маленьких северянина. В этом году в рамках городской благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребенка» врачи тульского Института клинической реабилитологии провели операции 25 юным мурманчанам, страдающим ДЦП.

- С 2012 года благодаря помощи горожан, предприятий и организаций заполярной столицы на лечение детей собрано около 14 миллионов рублей, - рассказала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. - Бывают ситуации, когда помощь нужна срочно, и, как показала практика, проект «Помоги спасти жизнь ребенка» эффективен. Благотворительная помощь не бывает лишней.

Для сбора средств в общественных местах города (поликлиниках, почтовых отделениях, аптеках, магазинах) установлены пластиковые прозрачные боксы, называемые «Добрыми сердцами».

За распределением денежных средств внимательно следит наблюдательный Совет, в состав которого входят врачи, депутаты городского Совета депутатов, представители общественности. Всю информацию о движении денежных средств можно найти на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Полезная информация». Ежемесячный отчет также публикуется в газете «Вечерний Мурманск».