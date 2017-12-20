Добрый помощник украл золотое кольцо у знакомого

В дежурную часть отдела полиции обратился житель г.Островной 1983 года рождения, с заявлением о краже принадлежащего ему ювелирного изделия. По словам заявителя, у него было украдено мужское золотое кольцо со вставкой из камня, сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

Оперативники в ходе опроса потерпевшего выяснили, что в хищении имущества у него имеются основания подозревать знакомого, которого попросил помочь при переноске тяжелого груза.

Коробки нужно было разгрузить в помещении на ул. Бессонова, где потерпевший осуществляет ремонт в качестве подрядчика. Чтобы не испортить своё ювелирное изделие, мужчина снял его и положил на видном месте, затем обнаружил пропажу.

Полицейские просмотрели видеозапись камеры наблюдения, где оказался зафиксирован момент хищения, совершенного путем свободного доступа. Подозреваемого задержали, житель Островного 1961 года рождения признался в содеянном, однако пояснил, что перстень после кражи потерял.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находятся под подпиской о невыезде.