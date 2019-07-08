Добрый праздник состоялся в Мурманске

Сегодня в одном из торгово-развлекательных центров города прошла тематическая акция, посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

Все пришедшие смогли принять участие в интерактивных площадках, мастер-классах, розыгрышах призов, а также благотворительной городской акции «Помоги спасти жизнь ребенка».

– В рамках этого праздника мы хотим еще раз напомнить жителям города Мурманска об акции «Помоги спасти жизнь ребенка», – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Антон Набатов. – Каждый желающий может пожертвовать любую сумму в бокс «Доброе сердце». Все средства пойдут на помощь маленьким мурманчанам, нуждающимся в лечении.

Проект стартовал в декабре 2012 года. В нем принимают участие организации и предприятия заполярной столицы, все неравнодушные горожане. На сегодняшний день помощь получили 190 маленьких северян. За время существования акции на лечение детей удалось собрать более 15 миллионов рублей. Для сбора средств в общественных местах города (поликлиниках, почтовых отделениях, аптеках, магазинах) установлены пластиковые прозрачные боксы – так называемые «Добрые сердца».