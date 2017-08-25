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Мурманская область. Арктика25.08.17 09:00

Добыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%

Объём добычи «Газпром нефти» первой российской нефти арктического шельфа на Приразломном месторождении за январь-июнь 2017 года составил 1,6 млн тонн, что на 79% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба «Газпром нефти». Накопленная добыча нефти на сегодняшний день составляет более 5 млн тонн.

Рост объёмов добычи обусловлен, как отметили в компании, вводом в эксплуатацию новых добывающих и нагнетательных скважин. Объём суточной добычи нефти на морской ледостойкой стационарной платформе «Приразломная» увеличился до 10 тысяч тонн.

В 2017 году на платформе «Приразломная»  планируется добыть 2,6 млн тонн нефти.

В настоящее время «Приразломное» является единственным проектом на российском арктическом шельфе, где ведётся промышленная добыча нефти. Промышленная разработка месторождения начата в декабре 2013 года. К настоящему времени на «Приразломной» добыто уже более 5 млн тонн нефти. Недропользователем проекта является «Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти».

Наша справка:

Приразломное нефтяное месторождение открыто в 1989 году и располагается в Печорском море в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти превышают 70 млн тонн. Для его разработки создана морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная». Она рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым современным требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.

 

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Последние комментарии

Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
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