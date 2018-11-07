Добыча полезных ископаемых за девять месяцев текущего года в Мурманской области снизилась до 78,7% к аналогичному периоду 2017 года

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, в январе-сентябре 2018 года в Мурманской области индекс промышленного производства составил 101,3% относительно соответствующего периода 2017 года (в среднем по России – 103%). В сентябре уровень производства по отношению к предыдущему месяцу вырос на 5,7% (в среднем по России – на 2,5%). Цены производителей промышленных товаров по сравнению с январем-сентябрем 2017 года выросли на 8,1%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на экспорт, – на 20,2%, на внутреннем рынке – на 1%.

Добыча полезных ископаемых за девять месяцев текущего года в добывающей промышленности региона отгружено товаров собственного производства на сумму 66,8 млрд рублей (78,7% к аналогичному периоду 2017 года в действующих ценах), что обусловлено падением цен на продукцию, а также сокращением объёмов поставок сторонним потребителям апатитового концентрата (в результате объединения АО «Апатит» с АО «ФосАгро-Череповец» на предприятии увеличилась переработка концентрата на собственных мощностях, не учитываемая в составе отгруженной продукции). Индекс производства составил 100,2% к январю-сентябрю 2017 года (в среднем по России – 102,9%). Увеличилось производство апатитового (на 1,5%), нефелинового (на 4,7%) и лопаритового (на 5,2%) концентратов. В то же время снизились объёмы выпуска железорудного концентрата (на 2%), щебня (на 17,9%).