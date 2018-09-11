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Мурманская область. Арктика11.09.18 08:20

Доходы консолидированного бюджета Мурманской области выросли более чем на 9%

Специалисты УФНС России по Мурманской области подвели итоги налоговых поступлений за 8 месяцев 2018 года. По данным регионального ведомства, консолидированный бюджет Мурманской области получил на 9,3%, или на 3,7 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего налогоплательщиками Кольского края перечислено почти 48 млрд рублей налогов и сборов, в том числе в федеральный бюджет – 4,8 млрд рублей, в консолидированный бюджет области  - 42,8 млрд рублей.

94% всех налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона традиционно обеспечили четыре основных налога: налог на доходы физических лиц – 20,2 млрд рублей, доля составляет 47%; налог на прибыль организаций – 12,7 млрд рублей – 30%; налоги на имущество – 5,2 млрд рублей – 12%; налоги на совокупный доход – 3,6 млрд рублей – 8%.

Отмечен также значительный прирост поступлений в местные бюджеты региона в январе-августе 2018 года. Объём поступивших в бюджеты муниципалитетов Мурманской области налогов и сборов составил 10,4 млрд рублей, что на 19,3% (или на 1,7 млрд рублей) выше уровня поступлений соответствующего периода 2017 года. Основным бюджетообразующим налогом при этом является налог на доходы физических лиц, доля которого в общем объёме поступлений в бюджеты городов и районов составляет 58%. Поступления НДФЛ составили более 6 млрд рублей, что на 10,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Увеличились и показатели страховых платежей. За восемь месяцев 2018 года поступило страховых взносов на обязательное социальное страхование, администрируемых налоговыми органами, 26,6 млрд рублей, что на 7% (на 1,7 млрд рублей) выше поступлений соответствующего периода 2017 года, в том числе в Пенсионный фонд России – 21,1 млрд рублей.

 

 

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