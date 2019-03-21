Доходы россиян продолжают снижаться, а «свободных денег» у них стало больше

В январе 2019 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 1,3% в годовом выражении и продолжали падать и в феврале, сообщает «КоммерсантЪ», ссылаясь на источник в Росстате. Издание напоминает, что в связи с переходом на новую методологию их оценки и признанием ежемесячных данных крайне ненадежными статистики с апреля будут публиковать только квартальные цифры.

Росстат после получения данных от малых предприятий и досчётов на ненаблюдаемую часть улучшил годовую динамику реальных зарплат в январе на 0,9 процентного пункта (до плюс 1,1%). По текущей оценке, в феврале показатель вырос на 0,7% в годовом выражении. С учетом же сезонности среднемесячный прирост реальной зарплаты за январь-февраль 2019 года был слабо отрицательным - минус 0,3%. Такая динамика реальных зарплат на фоне ускоряющейся инфляции сопровождалась неизменной с января безработицей в 4,9% и снижением численности занятых — на 1% за январь и на 0,7% за февраль, отметил Игорь Поляков из ЦМАКП, на которого ссылается «Ъ».

Хотя годовые темпы роста оборота розницы ускорились с 1,6% в январе до 2% в феврале 2019 года, «месяц к месяцу» с учётом сезонности прирост оборота увеличился с нуля до 0,3%, по оценке ЦМАКП, и стал снижаться к среднемесячным значениям 2016 года, по оценке Росстата. Слабый прирост общего показателя в феврале обеспечили непродовольственные товары - на фоне снижающихся темпов роста зарплат спрос был поддержан розничным кредитованием.

А в это время, как сообщает «Ромир», по итогам последнего зимнего месяца он достиг отметки в 23,2 тысячи рублей, что на 5,5% больше, чем месяцем ранее. Годовой рост индекса составил 8,9%. По сравнению с февралем прошлого года ИСД вырос на 8,9%.

Среднегодовое значение индекса «свободных денег», таким образом, немного повысилось по сравнению с результатами прошлого месяца и составило 22,6 тысячи рублей. Это значение пока уступает показателю прошлого года в 24,1 тысячи, но уже превзошло результат 2017 года в 18,5 тысячи рублей, отмечают в «Ромир». «Свободных денег» в бюджетах семей наших соотечественников прибавилось как минимум благодаря укороченному февралю, а также «низкой базе» января, говорится в исследовании.

«Рост объёмов «свободных денег» в российских семьях в феврале, вероятно, объясняется несколькими факторами. Во-первых, январское значение индекса можно считать так называемой низкой базой. Из-за длительных праздников и каникул россияне интенсивно потратились на товары повседневного спроса, что уменьшило объём средств для других расходов. Не стоит также забывать, что февраль короче января на 10%. Соответственно за эти недостающие три дня производится меньше повседневных расходов, что высвобождает некоторые средства, переводя их в раздел «свободных», - комментирует президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин.