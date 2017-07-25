Доходы северян сократились, оборот розничной торговли в Мурманской области снижается

Мурманскстат подвёл оперативные итоги социально-экономического положения области в январе – июне 2017 года. Как сообщает статистическое ведомство, в январе-мае текущего года среднедушевые денежные доходы населения, по предварительным данным, составили 36120 рублей и увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 2,2 процента. Реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) сократились на 2,8 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-мае 2017 года составила 50629 рублей и увеличилась по сравнению с январём-маем 2016 года на 3,9 процента. Реальный размер среднемесячной начисленной заработной платы в расчёте на одного работника (с учётом индекса потребительских цен) в январе-мае 2017 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,0 процента.

В январе-июне этого года по сравнению с январём-июнем 2016 года на потребительском рынке товаров и услуг наблюдалось сокращение оборота розничной торговли через все каналы реализации в сопоставимых ценах на 1,1 процента, в том числе пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями – на 2,5 процента. Продажа непродовольственных товаров увеличилась на 0,9 процента.

Оборот общественного питания в январе-июне 2017 года по сравнению с январём – июнем 2016 года в сопоставимых ценах снизился на 4,9 процента.

Объём платных услуг, оказанных населению области, в январе – июне 2017 года по сравнению с январём-июнем 2016 года в сопоставимых ценах увеличился на 0,1 процента.

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в июне 2017 года по сравнению с декабрём 2016 года составил 102,7 процента, в том числе на продовольственные товары – 103,8, непродовольственные товары – 102,6, услуги – 101,7 процента.

Из продовольственных товаров наиболее подорожали плодоовощная продукция, включая картофель (на 23,0 процента), овощные консервы (на 5,8), молоко и молочная продукция (на 3,6), сыр (на 3,2 процента).

Цены на алкогольные напитки возросли в среднем на 2,4 процента.

Снижение цен отмечено на яйца (на 20,4 процента), сахар (на 10,3), макаронные и крупяные изделия (на 6,6), муку (на 3,8), мясо и птицу (на 3,2 процента).

По группам непродовольственных товаров с начала года наибольший прирост цен наблюдался на моторное топливо (на 5,8 процента), ювелирные и табачные изделия (соответственно на 5,5 и 5,4), резиновую обувь (на 5,1 процента). Вместе с тем снизились цены на отдельные виды медикаментов (на 1,9 процента).

Среди услуг наиболее увеличилась стоимость услуг пассажирского транспорта (на 14,9 процента). Кроме того, возросла стоимость медицинских услуг (на 4,8 процента), услуг в сфере внутреннего и зарубежного туризма (соответственно на 7,9 и 3,2), правового характера (на 3,0), дошкольного воспитания и экскурсионных услуг (на 2,8), а также ветеринарных услуг (на 2,7 процента). Из услуг связи наиболее подорожали почтовая связь (на 15,8 процента) и проводное радиовещание (на 7,4), из бытовых услуг – стирка и глажение белья (на 7,6 процента).

Снизилась стоимость услуг профессионального обучения (на 4,2 процента), услуг банков (на 2,2) и услуг страхования (на 2,0 процента).

На рынке труда сложилась следующая ситуация. По данным выборочного обследования рабочей силы, уровень общей безработицы в соответствии с критериями Международной организации труда, по предварительным данным, во II квартале 2017 года составил 6,8 процента от численности населения, входящего в состав рабочей силы (экономически активного населения) (во II квартале 2016 года – 8,3 процента).

На 1 июня 2017 года, по оценке, в области проживало 757,1 тысячи человек. Численность населения с начала 2017 года сократилась на 0,5 тысячи человек.

По предварительным данным, в январе-июне 2017 года в области родилось 3938 человек – на 8,8 процента меньше, чем в январе-июне 2016 года, число умерших снизилось на 4,7 процента и составило 4274 человека.

Число заключённых браков увеличилось на 1,8 процента и составило 2651, число разводов уменьшилось на 2,5 процента и составило 2040.