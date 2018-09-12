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Мурманская область. Арктика12.09.18 14:29

Доказана возможность комплексного изучения архипелага Новая Земля и других районов Арктики

Северный флот по итогам масштабной научной экспедиции на Новую Землю принял решение продолжить исследование архипелага. В дальнейшем планируется полученный опыт применить для исследования других районов Арктики.

На Новую Землю будут организованы другие экспедиции, полученный огромный опыт позволит более активно осваивать и изучать Арктику,  сообщает пресс-служба СФ.

Главный итог продлившейся более двух месяцев экспедиции, по мнению Севфлота, в том, что была доказана возможность комплексного изучения архипелага и других районов Арктики. Была опробована новая техника, в частности, способные двигаться по воде и льду вездеходы «Витязь», отработаны методы обустройства в условиях Крайнего Севера с минимизацией воздействия на природу.

В ходе предыдущих этапов комплексной экспедиции военнослужащие на штатной технике береговых и сухопутных войск - двухзвенных снегоболотоходах  «Витязь» пересекли Южный остров вдоль и поперек от Карского до Баренцева моря, достигли самой северной точки своего маршрута - пролива Маточкин Шар, а также обследовали исторические места стоянок и зимовья первопроходцев Новой Земли. Экспедиция также повторила морские маршруты первых исследователей Новой Земли. Как ранее отмечал командующий флотом адмирал Николай Евменов, экспедиция имела не только историческую, но и практическую ценность. Помощь в организации и обеспечении экспедиции североморцам оказали Русское географическое общество и военнослужащие Центрального полигона РФ.

 

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