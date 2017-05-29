Долг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 280 млн рублей

В правительстве Мурманской области стоялось заседание межведомственной комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

Как сообщил директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин, накопленная АО МОЭСК задолженность на данный момент достигла почти 282 млн рублей. Контрагентом систематически не выполняются условия договора по оплате оказанных услуг. Фактически, ПАО «МРСК Северо-Запада» кредитует ОАО «МОЭСК» в ущерб своей производственной деятельности.

«Сумма долга Мурманской областной электросетевой компании сопоставима с нашими ежегодными затратами на проведение ремонтной кампании в филиале Колэнерго, которая как раз сейчас вступает в активную фазу. На ремонт оборудования, выполнение наших инвестиционных планов необходимы средства. Так же как и на своевременные расчёты с нашими партнерами - территориальными сетевыми организациями», - прокомментировал Сергей Викулин.

Межведомственная комиссия поручила руководству АО МОЭСК в течение недели подготовить график погашения задолженности. Также в течение двух месяцев обе энергокомпании должны сформировать пакет документов, которые обеспечат возможность погашения задолженности перед ПАО МРСК Северо-Запада через передачу электросетевых активов АО МОЭСК в городе Полярные Зори.