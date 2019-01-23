Долг платежом красен. Следуют ли народной мудрости северяне?

Сегодня, 23 января, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Долг платежом красен, гласит народная мудрость. А лучше жить вообще без долгов, считают некоторые северяне. А вот гость программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Александр Малюшкин, главный судебный пристав Мурманской области, в среду в прямом эфире как раз и расскажет, как обстоят дела у северян с задолженностями и их выплатами.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.