Долгая зима сказалась на счетах за отопление весной

К такому выводу пришли энергетики АО «МЭС», подсчитав так называемую корректировку платы для 428 домов Мурманской области. В большинстве случаев теплосчётчики показали высокое потребление по сравнению с нормативами. Хотя при проведении предыдущих перерасчётов наблюдалась обратная тенденция.

Напомним, прошлый отопительный сезон 2016/2017, который выдался холоднее и завершился в июне - почти на две недели позже предыдущего. Таким образом, в счетах за март очень многих жителей ожидают доплаты - от 1 до 150 рублей на метр квадратный. Так, например, двухкомнатным квартирам площадью в 45 метров квадратных будет доначисленно, помимо текущего счёта, от 45 до 6750 рублей. Однако теплоэнергетики отмечают, что всю сумму сразу можно не оплачивать. Если корректировка платы тяжела для семейного бюджета, можно обратиться за соглашением о рассрочке, подав заявку по телефону. Необходимая информация будет размещена на квитанциях.

Однако десятая часть домов оказалась скорее исключением из правил: жителей ожидают довольно крупные возвраты средств. Не исключено, что экономия, которую показали теплосчётчики, связана с проведением управляющими компаниями мероприятий по энергосбережению.

О предстоящих корректировках платы АО «МЭС» уведомило органы жилищного надзора и местного самоуправления. Как показывает практика, каждый перерасчёт за отопление - индивидуальный. Теплопотребление конкретного дома зависит не только от длительности зимы, но и от качества его обслуживания управляющей компанией, проекта постройки, технического состояния и даже расположения. Поэтому к жителям, у которых возникают вопросы, необходим персональный подход и в этом активную поддержку оказывают администрации населенных пунктов. Для упрощения разъяснительной работы АО «МЭС» разработало также памятку, рекомендованную главам к распространению среди населения в ноябре прошлого года.

Наша справка:

Корректировка платы - это ежегодный перерасчёт для домов, в которых установлены теплосчётчики. Ресурсник сравнивает, какой нормативный объём тепла граждане оплатили за 12 месяцев равными частями (по среднему) и сколько фактически показал за год общедомовой прибор учёта. Разница предъявляется потребителям. Такой порядок расчёта утверждён правительством Мурманской области.