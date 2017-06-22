Долги и наказание: филиал «КолАтомЭнергоСбыт» оставил всех жителей сп.Междуречье без горячей воды
Прокуратурой Кольского района проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства, направленного на обеспечение жителей муниципального образования сельское поселение Междуречье Кольского района Мурманской области коммунальной услугой по горячему водоснабжению.
Проверкой установлено, что в связи с невыполнением МУП «Лавна» обязательств в части оплаты потребленной электроэнергии и непринятием мер по погашению имеющейся задолженности, ПАО «МРСК Северо – Запада» по инициативе филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» с 8 июня 2017 с 12.30 введено полное ограничение режима потребления электроэнергии котельной сп.Междуречье, что привело к прекращению подачи горячей воды в жилой фонд, объекты социального назначения и административные здания сп.Междуречье.
До настоящего времени электропитание на котельную не поступает, горячее водоснабжение не возобновлено.
С целью устранения выявленных нарушений закона и защиты нарушенных прав граждан прокурор района обратился в Октябрьский районный суд г.Мурманска с иском о возложении на АО «АтомЭнергоСбыт» обязанности возобновить подачу электрической энергии на электрокотельную в сп.Междуречье.
Рассмотрение иска находится на контроле в прокуратуре района.