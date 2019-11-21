Долги по зарплате - тяжкие

19 ноября в прокуратуре Мурманской области под председательством заместителя прокурора области Сергея Швецова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по контролю за соблюдением прав граждан на оплату труда.

На заседании присутствовали работники аппарата прокуратуры области, горрайпрокуроры, врио заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области, представители УМВД по Мурманской области, СУ СКР по Мурманской области, Управления ФНС России по Мурманской области, Управления Росреестра по Мурманской области, Комитета по труду и занятости населения области, Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Мурманской области, руководители и представители предприятий.

Открывая заседание, заместитель прокурора области отметил, что органами прокуратуры области уделяется пристальное внимание соблюдению прав граждан на своевременное вознаграждение за труд. На особом контроле прокуратуры находятся предприятия с наличием зарегистрированной в органах статистики задолженности по заработной плате.

По данным Мурманскстата, по состоянию на 1 ноября текущего года размер задолженности по заработной плате в регионе составил 132 млн 222 тысячи рублей на 11 предприятиях, из них 8 поднадзорны прокуратуре области, размер задолженности на них составил 54 млн 93 тысячи рублей, 4 предприятия находятся в стадии банкротства. Остальные - три предприятия, имеющие задолженность по заработной плате, поднадзорны органам военной прокуратуры и транспортной прокуратуре.

Органами прокуратуры области в сфере соблюдения прав граждан на оплату труда по состоянию на 1 ноября выявлены 2075 нарушений закона, в целях устранения которых внесены 178 представлений, 94 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 124 лица по постановлению прокурора привлечены к административной ответственности, 22 - предостережены, в суд направлено 700 исковых заявлений на сумму 35,2 млн рублей, из которых рассмотрено и удовлетворено 634 на сумму 26,3 млн рублей, по материалам проверок, направленных в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено 6 уголовных дел.

Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате в размере 232 млн рублей перед 5570 работниками.

В ходе заседания о перспективах погашения задолженности по заработной плате были заслушаны руководители предприятий - должников и конкурсные управляющие.

По итогам участниками выработаны конкретные предложения о повышении эффективности и совершенствовании работы в сфере соблюдения прав граждан на своевременную оплату труда.