Долги территориальных электросетевых организаций перед «Россети Северо-Запад» в Мурманской области превышают 200 млн рублей

В результате неисполнения территориальными электросетевыми организациями своих финансовых обязательств, их просроченная задолженность перед Колэнерго достигла 210 млн рублей.

«Сейчас ведётся активная работа по выполнению годовой ремонтной программы. Этот период в наших заполярных условиях всегда короток в силу объективных причин природного характера, - отметил заместитель директора филиала компании «Россети Северо-Запад» «Колэнерго» Алексей Лебедев. – На проведение ремонтов нужны большие средства, от качества и своевременности выполнения ремонтной и инвестиционной программ напрямую зависит энергетическая безопасность и надежность электроснабжения региона. Сегодня возврат накопленных долгов имеет приоритетное значение».

«Фактически получается, что мы кредитуем региональных сетевиков в ущерб своей производственной деятельности. На данный момент вся просроченная дебиторская задолженность является предметом претензионно-исковой работы. Крупнейшим нашим должником сегодня является Мурманская областная электросетевая компания», - добавил Алексей Лебедев.