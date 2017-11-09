Долги за отопление в стране растут, а ЖКХ к отопительному сезону готова

Долг за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) страны на 1 октября текущего года вырос до 184 млрд рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстат. Это почти на 13 млрд рублей больше, чем перед началом отопительного сезона 2016 года.

Больше всех задолжал Центральный федеральный округ. Впрочем, размер задолженности там начал снижаться. Если в сентябре 2016 года долг за топливо составлял 54,7 млрд рублей, то к сентябрю 2017 года он сократился до 53,2 млрд.

Эксперты издания связывают этот рост долгов по ЖКХ с задержкой передачи платежей, которые собирает с жителей управляющая компания. В то же время, по оценке российского правительства, в текущем 2017 году уровень подготовки субъектов РФ к отопительному сезону значительно выше, а количество аварий в сфере ЖКХ снизилось на 40%.

В целом, пишет газета, несмотря на задержки платежей, система к отопительному сезону готова.