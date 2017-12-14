Долине Уюта Мурманска присвоена лицензия «В»

На исполкоме Международного союза биатлонистов в Австрии представителям СБР были переданы сертификаты лицензии «В». Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, по итогам инспекторских проверок летом-осенью нынешнего года они были присвоены биатлонным комплексам в Саранске (Республика Мордовия), Токсово (Ленинградская область) и Мурманске.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, лицензия «В» дает стадионам право проводить международные соревнования уровня Кубка IBU, чемпионата Европы, а также юниорских соревнований любого уровня и летнего чемпионата мира.