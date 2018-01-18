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Мурманская область. Арктика18.01.18 10:30

Доллар день начинает с роста

Мировые цены на нефть растут сегодня  утром, реагируя на данные Американского института нефти (API) о запасах «чёрного золота» в США, а также сообщения о возможных атаках на нефтяной сектор Нигерии, свидетельствуют данные торгов.

Согласно отчёту API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 января, снизились на 5,121 миллиона баррелей, до 414,4 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы уменьшатся только на 3,6 миллиона баррелей.

«Цены растут на фоне заметного сокращения запасов нефти», - приводит агентство «Рейтер» слова рыночного аналитика «Forex.com» Фавада Разакзады.

Теперь инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее в четверг. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 января, снизились на 0,84%, или на 3,5 миллиона баррелей, до 415,96 миллиона баррелей.

Рост нефтяных цен также поддерживают новости о возможных нападениях на нефтяной сектор Нигерии в течение нескольких дней. В среду вооруженная группировка «Мстители дельты Нигера» объявила о своём плане цикла атак, который «будет самым смертоносным и будет нацелен на глубоководную добычу нефти международными компаниями».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,7932 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 20 копеек. К последней сделке 17 января доллар подорожал на 4 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 13,14 копейки и составил 69,3044 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро снизился на 6,56 копейки.

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