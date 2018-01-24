Мировые цены на нефть в среду снижаются в стоимости после сообщения о росте запасов сырья в США согласно данным Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

По данным института, запасы нефти в стране выросли на 4,75 миллиона баррелей за неделю к 17 января. Запасы бензина выросли на 4,1 миллиона, а дистиллятов - снизились на 1,3 миллиона. При этом предыдущие семь недель запасы нефти все время снижались. Аналитики ожидали, что за последнюю неделю запасы также сократились на 1,6 миллиона баррелей.

На прошлой неделе API сообщил о значительном снижении запасов нефти в 5,12 миллиона баррелей.

Теперь аналитики ожидают данных по запасам нефти от министерства энергетики страны, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозу аналитиков, запасы сырья за неделю по 19 января снизились на 1,6, или 0,4%, до 411,1 миллиона баррелей.

Доллар дешевеет, евро дорожает в начале торгов на Московской бирже. Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне высоких нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 56,3270 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 8,45 копейки. К последней сделке 23 января доллар подешевел на 2,30 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 25,69 копейки и составил 69,3271 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 3,71 копейки.