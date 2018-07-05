Доллар дешевеет в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром после того, как президент США Дональд Трамп призвал страны ОПЕК снизить цены на бензин, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть находятся в красной зоне после того, как Трамп в своем «Twitter» заявил, что ОПЕК поднимает цены на бензин, и призвал организацию снизить их. Ранее в эфире «Fox News» Трамп заявил, что ОПЕК манипулирует рынком нефти и должна это прекратить. Президент США отметил также, что ОПЕК должна повысить добычу на 2 миллиона баррелей в день.

В ходе торгов четверга на рынок нефти могут повлиять данные Минэнерго США о запасах сырья в стране. Аналитики полагают, что коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за прошедшую неделю уменьшились на 5,2 миллиона баррелей, или на 1,3% — до 411,4 миллиона баррелей.

Аналитики «National Australia Bank» (NAB), мнение которых приводит агентство «Рейтер», прогнозируют, что в ближайшие несколько месяцев цена на нефть марки Brent будет находиться в диапазоне от 75 до 80 долларов за баррель. «Однако значимый рост добычи странами ОПЕК+ может подтолкнуть цены к снижению позднее в этом году», — добавили эксперты.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,1847 рубля.

По отношению к последней сделке 4 июля доллар подешевел на 5,53 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 4,2 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии подорожал 24,19 копейки и составил 73,9044 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 19,47 копейки.