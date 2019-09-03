Доллар дорожает в начале торгов, евро дешевеет

Мировые цены на нефть сегодня сохраняют негативную динамику третий день подряд на фоне напряженности в торговых отношениях между США и КНР, которая может негативно отразиться на всей мировой экономике и спросе на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры обратили внимание на новости о том, что Китай инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением США новых пошлин на китайский экспорт. В воскресение, 1 сентября, в силу вступили новые американские пошлины на китайские товары. США ввели повышенные пошлины в 15% вместо запланированных 10% на товары из Китая объёмом 300 миллиардов долларов в год.

Аналитики «OANDA», мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что ценам на нефть будет сложно на этой неделе добиться ощутимого роста, учитывая, в частности, тот факт, что в торговых переговорах между США и КНР нет прогресса.

В то же время негатив на рынке помогают ограничить ожидания данных по запасам нефти в США за минувшую неделю. «То, что плохо для перспектив роста мировой экономики, плохо и для нефти в данный момент, и только большое сокращение запасов в США может ограничить негативную динамику», - добавил стратег «McKenna Macro» Грег Маккенна.

На текущей неделе еженедельная статистика по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) будет опубликована в ночь на четверг, а аналогичные данные от Минэнерго США выйдут в четверг вечером. Аналитики прогнозируют снижение показателя на минувшей неделе на 2 миллиона баррелей после падения неделей ранее на 10 миллионов баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,8462 рубля. По отношению к последней сделке 2 сентября доллар прибавил 5,62 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 22,27 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 13,16 копейки и составил 73,1259 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 4,67 копейки.