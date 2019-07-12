Доллар и евро дешевеют

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне риска шторма в Мексиканском заливе, из-за которого компании приостанавливают добычу в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По данным агентства «Рейтер», нефтяные компании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе более чем на один миллион баррелей в день, что соответствует 53% добычи в регионе. Это происходит из-за угрозы шторма, который может обрушиться на регион уже в субботу.

«Нефть марки Brent продолжает дорожать, поскольку штормы в Мексиканском заливе привели к приостановке добычи нефти, а запасы сырья в США продолжают снижаться сильнее, чем ожидалось», — приводит агентство мнение аналитиков банка «ANZ».

В то же время инвесторы продолжают отыгрывать данные июльского доклада ОПЕК. Организация, в частности, прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2020 году на уровне текущего года — на 1,14 миллиона баррелей в сутки. При этом среднегодовой спрос превысит знаковые 100 миллионов баррелей в сутки.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,9397 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар вырос на 12,47 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 5,47 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 26 копеек и составил 70,9404 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар подешевел. Снижение составило 6,69 копейки.