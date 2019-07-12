На Северном флоте готовятся к проведению гонки героев «Заполярный рубеж»В День рыбака площадь перед Центральным стадионом профсоюзов освободят от автотранспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика12.07.19 10:25

Доллар и евро дешевеют

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне риска шторма в Мексиканском заливе, из-за которого компании приостанавливают добычу в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По данным агентства «Рейтер», нефтяные компании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе более чем на один миллион баррелей в день, что соответствует 53% добычи в регионе. Это происходит из-за угрозы шторма, который может обрушиться на регион уже в субботу.

«Нефть марки Brent продолжает дорожать, поскольку штормы в Мексиканском заливе привели к приостановке добычи нефти, а запасы сырья в США продолжают снижаться сильнее, чем ожидалось», — приводит агентство мнение аналитиков банка «ANZ».

В то же время инвесторы продолжают отыгрывать данные июльского доклада ОПЕК. Организация, в частности, прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2020 году на уровне текущего года — на 1,14 миллиона баррелей в сутки. При этом среднегодовой спрос превысит знаковые 100 миллионов баррелей в сутки.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,9397 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар вырос на 12,47 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 5,47 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 26 копеек и составил 70,9404 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар подешевел. Снижение составило 6,69 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаК БУРОВОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Юлия
11.07.19 15:22
Любопытно, как в правительстве Мурманской области могут работать такие чиновники, как зам.министра труда Веденеева Светлана Юрьевна, которая годами не оплачивает коммунальные услуги, в результате чего
Комментарий к новости:В Североморске открыли отделение дневного пребывания молодых инвалидов
Евгений
08.07.19 21:12
Ольга, Вы правильно пишете, что не обязательно надо идти в заказник, чтобы понаблюдать за жизнью птиц. Я, например, каждый год - с весны до осени, становлюсь добровольным орнитологом: наблюдаю как бак
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 4
Влад Северный
08.07.19 21:10
Эти заметки мне напомнили о службе в армии - охранял небо Арктики в войсках РТВ ПВО. Воркута, Амдерма, Нарьян-Мар, Салехард - много наших точек было на Я-Мале и Новой Земле. С суровой природой успел
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 6
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:40Городские хроники (6+)16:00«С миру по нитке». Научно-популярная программа (12+)16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO Деньги81% предпринимателей отмечают низкий уровень благосостояния граждан-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в июне выработала 609,4 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 июля-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO ЗаконыВозраст повысили – в развитии пенсионной системы надобность отпала
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовало: 292 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика