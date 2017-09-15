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Мурманская область. Арктика15.09.17 10:50

Доллар и евро дешевеют в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются утром в пятницу на фоне восстановления работы нефтеперерабатывающих заводов в США и после очередного запуска ракеты КНДР, свидетельствуют данные торгов.

Снижение мировых нефтяных цен связано с постепенным восстановлением мощностей НПЗ в США после ураганов «Харви» и «Ирма». Ураган «Харви» вывел из строя более четверти всех нефтеперерабатывающих мощностей страны (почти 27%). Ураган «Ирма» называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.

Инвесторы также обращают внимание на новости из КНДР. Утром в пятницу Северная Корея произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан в 2,2 тысячи километров от ближайшего берега Японии - мыса Эримо на Хоккайдо, не причинив какого-либо вреда. Теоретически такая ракета, запущенная с территории КНДР, может достичь американского острова Гуам.

Центральная в КНДР партийная газета «Нодон синмун» на фоне нового ракетного испытания заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США. На этом фоне трейдеры опасаются, что половина нефтеперерабатывающих мощностей в Азии может быть подвержена риску.

Позднее на ход торгов могут повлиять данные американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company»по числу нефтяных и газовых буровых установок в США. Ранее, по итогам завершившейся 8 сентября рабочей недели, число буровых в США выросло на одну штуку, или на 0,1%, до 944 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 436 штук, или в 1,8 раза.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине в ожидании заседания совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной политики, в том числе вопрос о ключевой ставке.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 57,4295 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта упала на 35,11 копейки. К последней сделке 14 сентября  доллар подешевел на 7 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 22,28 копейки и составил 68,4722 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро потерял 7 копеек.

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