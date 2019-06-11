Сегодня нефтяные цены умеренно повышаются, инвесторы пытаются оценить ситуацию на рынке в плане соотношения спроса и предложения топлива. Главным опасением для мирового рынка топлива остаётся замедление темпов роста мировой экономики из-за ухудшения торговых отношений между США и Китаем.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят торговое соглашение в рамках саммита G20, который состоится в Осаке в конце июня. Между тем накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что США введут новые пошлины на новые категории китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит.

С другой стороны, страны ОПЕК+ пока успешно выполняют условия соглашения об ограничении нефтедобычи, действие которого заканчивается в июле. В конце июня страны соберутся для обсуждения возможного продления соглашения, и, по общему мнению, решение будет положительным.

Вместе с тем глава отдела исследований сырьевого рынка в «Goldman Sachs» Джеффри Карри считает, что переговоры представителей нефтедобывающих стран будут сложными. По его словам, текущие темпы роста спроса на топливо «не способствуют прекращению действия соглашения, но и не настолько плохи, чтобы привести к более резкому сокращению добычи».

Дополнительным факторами, осложняющими принятие решения, является неопределенность в отношении объёмов экспорта нефти из Ирана и рост добычи сланцевой нефти в США, отметил эксперт.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 64,5485 рубля. По отношению к последней сделке 10 июня доллар снизился на 23,15 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 24,34 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 21 копейку и составил 73,0650 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 15 копеек.