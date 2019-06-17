Доллар и евро дешевеют в начале торгов

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне сохраняющихся опасений относительно геополитической нестабильности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. Поддержку стоимости нефти продолжают оказывать геополитические опасения.

В Оманском заливе 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера – «Front Altair» и «Kokuka Courageous». На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. США обвинили Иран в атаках на танкеры.

«Растущая напряженность на Ближнем Востоке остаётся причиной для беспокойства, поскольку трейдеры опасаются перебоев с поставками из-за эскалации военных действий», — рассказал агентству «Рейтер» сырьевой аналитик «Phillips Future» в Сингапуре Бенджамин Лу.

Участники торгов также обратили внимание на заявления главы Минэнерго Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который выразил надежду на достижение баланса на нефтяном рынке до наступления 2020 года.

Рубль укрепляется к бивалютной корзине. В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,3294 рубля. По отношению к последней сделке 14 июня доллар снизился на 5,06 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 10,32 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 3,64 копенйк и составил 72,1386 рубля. К официальному курсу евро упал на 56,07 копейки.