Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне снижения опасений за влияние нестабильности с поставками из Ливии на мировой рынок, свидетельствуют данные бирж.

Цены на нефть продолжают стабилизироваться после резкого скачка, вызванного перебоями с поставками сырья из Ливии, появившимися после того, как Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) сообщила о блокировании трубопроводов на нефтяных месторождениях Шарара и Эль-Филь.

Инвесторы с оптимизмом встретили новости о том, что NOC приветствует призывы США о восстановлении добычи в прежнем режиме. Ранее посольство США в Ливии заявило, что ливийская Национальная нефтяная корпорация должна немедленно восстановить добычу нефти в привычном режиме.

«Участники рынка уже начинают забывать об этой истории, полагая, что это временное отключение», - отметила главный сырьевой стратег «RBC Capital Markets» Хелима Крофт, чьё мнение приводит агентство «Рейтер».

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль повышается к бивалютной корзине, корректируясь после вчерашнего снижения на фоне позитивной динамики валют.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 61,8090 рубля. По отношению к последней сделке 21 января доллар снизился на 7,35 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 4,62 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился к последней сделке на 13,62 копейки и составил 68,4838 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 13,84 копейки.