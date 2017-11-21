Мировые цены на нефть утром во вторник коррекционно поднимаются, но динамика остаётся слабой на ожидании инвесторами данных статистики по запасам нефти в США за неделю и встречи министров нефти и энергетики стран ОПЕК+ в Вене в конце месяца, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти восстанавливает потери после удешевления днем ранее, вызванного обеспокоенностью инвесторов вокруг сделки стран, входящих и не входящих в ОПЕК (ОПЕК+), по сокращению добычи. Главным вопросом для трейдеров остается возможное продление сделки после марта 2018 года.

Страны ОПЕК+ в целях стабилизации рынка нефти договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня прошлого года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Теперь рынок ожидает встречу министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК. Мероприятие состоится 30 ноября в Вене. Накануне встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий.

На этой неделе станут известны данные по запасам нефти в США по итогам недели, завершившейся 17 ноября, от Американского института нефти (API) и министерства энергетики страны. По мнению экспертов, коммерческие запасы нефти в США, исключая стратегический резерв, уменьшились за период на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 456,8 миллиона баррелей.

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне упавших вчера котировок нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,4269 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 15,23 копейки. К последней сделке 20 ноября доллар подорожал на 8,19 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился почти на 12 копеек и составил 69,7840 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 18,65 копейки.