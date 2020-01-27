Стоимость нефти марки Brent сегодня утром падает более чем на 3% из-за экономических опасений, связанных с распространением коронавируса за пределы Китая, свидетельствуют данные торгов. Падение цен на Brent с начала торгов понедельника колеблется в диапазоне 2-3%. Нефть торгуется ниже 60 долларов за баррель впервые с 1 ноября 2019 года.

Поводом для беспокойства является быстрое распространение коронавируса, вспышка которого началась в Китае в конце декабря. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Инвесторы опасаются, что быстрое распространение вируса может негативно отразиться на мировой экономике, включая спрос на нефть.

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 62,3228 рубля. По отношению к последней сделке 27 января доллар вырос на 25,28 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила почти на 52 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился к последней сделке на 20,78 копейки и составил 68,6878 рубля. К официальному курсу евро увеличился на 39,54 копейки.