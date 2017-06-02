Доллар и евро начали день ростом

Мировые цены на нефть сегодня снижаются, так как поскольку инвесторы обеспокоены решением президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по климату, свидетельствуют данные торгов.

1 июня президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Парижского соглашения по климату. В своём выступлении он отметил, что Соединенные Штаты начнут переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере. Инвесторы опасаются, что такое решение может спровоцировать бурение нефтяных скважин в США, которое будет способствовать глобальному переизбытку «чёрного золота» на рынке, пишет агентство «Рейтер».

«Подобный сценарий не будет благоприятным для цен на нефть», - считает старший аналитик рынка «OANDA» Джеффри Халли, слова которого приводит агентство.

Сдерживают удешевление нефти данные по её запасам в США. Как сообщило Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 мая, снизились на 6,4 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 509,9 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы снизились в меньшей степени - на 2,517 миллиона баррелей, или на 0,48% - до 513,783 миллиона баррелей.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и опасений введения США новых антироссийских санкций.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 56,6236 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 8,63 копейки. К последней сделке 1 июня доллар подорожал на 23,86 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, почти не изменился и составил 63,5259 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 30,59 копейки.