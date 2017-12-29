Доллар и евро начали день ростом

Мировые цены на нефть утром последнего торгового дня 2017 года растут после выхода данных Минэнерго США о недельном снижении объёма запасов «чёрного золота» в стране, свидетельствуют данные торгов. В четверг вечером Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 22 декабря, снизились на 4,6 миллиона баррелей, до 431,9 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали менее значительного снижения запасов - на 3,97 миллиона баррелей, до 432,53 миллиона баррелей.

Кроме того, участники торгов продолжают следить за ситуацией с нефтепроводом в Ливии, который пострадал от взрыва во вторник. Инженерные службы ливийской нефтяной компании «Al-Waha» продолжают работы по восстановлению нефтепровода, на которое, как предполагалось изначально, потребуется несколько дней.

В то же время, как считают аналитики «JBC Energy», мнение которых приводит агентство «Рейтер», перебои в работе ливийского трубопровода «не оказывают сильного влияния на экспорт».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,6198 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на копейку. Однако к последней сделке 28 декабря доллар подорожал на 11,73 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 9,71 копейки и составил 68,8832 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро увеличился на 23,32 копейки.