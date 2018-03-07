Доллар и евро начали день ростом

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром, инвесторы реагируют на сообщения об отставке экономического советника президента США Гэри Кона, свидетельствуют данные торгов.

6 марта Гэри Кон заявил, что решил уйти в отставку в ближайшие недели. Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в США. Решение Трампа не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы президента. Кон является главным сторонником свободной торговли в США, отмечает агентство «Рейтер».

«Угроза ухода Кона ... может привести к снижению нефтяных цен во время сегодняшней торговой сессии», - приводит агентство мнение аналитика «OANDA» Стивена Иннеса.

Введение импортных пошлин может привести к ответным действиям со стороны партнеров США, в том числе Евросоюза и Китая. Таким образом, будет развязана глобальная торговая война, которая может приостановить экономический рост, и, в конечном счете, снизить потребление нефти, отмечает агентство.

Трейдеры также обратили внимание на статистику от Американского института нефти (API). Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю по 2 марта выросли на 5,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста на 2,7 миллиона. Запасы бензина при этом увеличились на 1,9 миллиона баррелей.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падения нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 56,8673 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 36,32 копейки. К последней сделке 6 марта доллар подорожал почти на 20 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, взлетел на 92 копейки и составил 70,6509 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро вырос на 35 копеек.