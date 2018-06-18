Доллар и евро начали день с резкого повышения

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются на ожиданиях наращивания добычи странами ОПЕК+ и обострении торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры ожидают решения стран ОПЕК+ по объёмам нефтедобычи сделки. «Большинство экспертов в отрасли ожидают роста добычи. Масштабы и сроки увеличения остаются неопределенными», - приводит агентство «Рейтер» мнение аналитика «OANDA» Стивена Иннеса.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак на прошлой неделе заявил, что Россия и Саудовская Аравия выступают за постепенное наращивание добычи нефти, и страны ОПЕК+ могли бы рассмотреть увеличение добычи в объёме до 1,5 миллиона баррелей в сутки в рамках смягчения венской сделки. Решение об этом может быть принято на встрече представителей стран соглашения 23 июня.

Кроме того, давление на котировки оказывает очередное обострение торгового противостояния США и КНР, считают эксперты. «Эти меры двусторонние меры в торговле отрицательно сказываются на настроениях инвесторов, поскольку пошлины вредят глобальному экономическому росту»,- приводит агентство слова аналитика «Phillip Futures» Бенджамина Лу.

В пятницу президент США Дональд Трамп ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объёмом в 50 миллиардов долларов в год. Таким образом, пошлина затронет примерно десятую часть китайского экспорта в США. Китай в ответ на действия американской стороны заявил о вводе 25-процентной ввозной пошлины на 659 наименований товаров, импортируемых из США.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,3046 рубля. По отношению к последней сделке 15 июня доллар вырос на 10,71 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала почти на 62 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 4,22 копейки и составил 73,2903 рубля. Однако к официальному курсу евро подскочил на 75,74 копейки.