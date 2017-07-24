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Мурманская область. Арктика24.07.17 10:29

Доллар и евро начали неделю ростом

Мировые цены на нефть сегодня утром слабо поднимаются, трейдеры ожидают встречи министерского комитета стран ОПЕК и нефтедобывающих государств, не входящих в картель (ОПЕК+), свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры ожидают встречи министерского комитета по мониторингу соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+). Мероприятие состоится 24 июля в Санкт-Петербурге.

22 июня генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что члены делегаций от Ливии и Нигерии представили техническому комитету свои планы по нефтедобыче, которые соответствуют сложным ситуациям в этих двух странах. По его словам, Нигерия и Ливия были настроены на сотрудничество. Баркиндо добавил, что процесс восстановления баланса спроса и предложения на рынке нефти ускорится во втором полугодии текущего года.

Поддерживают увеличение стоимости сырья данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), опубликованные в пятницу. По данным ВHGE, по итогам завершившейся 21 июля рабочей недели число буровых установок в США снизилось на две штуки, или на 0,21%, до 950 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 488 штук, или в 2,06 раза.

Число нефтяных буровых установок уменьшилось при этом на одну, или на 0,13%, до 764 единиц. Количество газодобывающих установок снизилось за неделю также на одну единицу, или на 0,53%, до 186 единиц.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне упавшей 21 июля  нефти, а также из-за опасений введения новых антироссийских санкций со стороны США.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,4445 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 51,20 копейки. К последней сделке 21 июля доллар подорожал на 8,45 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, подскочил на 56,72 копейки и составил 69,2295 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос на копейку.

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