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Мурманская область. Арктика13.01.20 10:30

Доллар и евро начали новую неделю снижением

Мировые цены на нефть сегодня утром не показывают заметной динамики, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Ирана, свидетельствуют данные бирж.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться в центре внимания нефтяного рынка. В конце прошлой недели геополитическая напряженность между США и Ираном несколько ослабла, что снизило риски перебоев поставок сырья. Ранее, в среду, президент США Дональд Трамп заявил, что ограничится санкциями в отношении Ирана, который совершил ракетные удары по американским базам в Ираке.

Инвесторы продолжают следить и за торговыми отношениями Вашингтона и Пекина. Премьер Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января совершит визит в США для подписания первой части торговой сделки. Стороны 13 декабря объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках страны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль незначительно растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра»  составил 61,0149 рубля. По отношению к последней сделке 10 января доллар подешевел на 4,51 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 24,83 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 0,75 копейки и составил 67,89 рубля. К официальному курсу евро понизился на 15,50 копейки.

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