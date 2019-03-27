Доллар и евро начали теснить рубль

Цены на нефть эталонных марок сегодня утром продолжили позитивную динамику, в том числе благодаря заявлениям России о намерении придерживаться договоренностей о сокращении добычи в рамках ОПЕК+. Как сообщил 26 марта министр энергетики США Александр Новак, Россия планирует достичь условленного сокращения добычи на 228 тысяч баррелей в сутки к концу марта. Ранее о планах придерживаться условий соглашения заявляли представители Саудовской Аравии.

«Все ожидают, что ОПЕК будет придерживаться цели сокращения добычи в 1,2 млн баррелей в сутки до тех пор, пока баланс на рынке не будет восстановлен», - сказал старший аналитик «TD Securities» Барт Мелек.

Между тем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о неожиданном повышении товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,93 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Министерство энергетики США опубликует официальные данные о резервах в среду. Опрошенные «S&P Global Platts» эксперты прогнозируют сокращение на 2,2 млн баррелей.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль немного снижается к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 64,4556 рубля. По отношению к последней сделке 27 марта доллар вырос на 5,56 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 28,73 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии подрос почти на копейку и составил 72,5983 рубля. К официальному курсу евро увеличился на 1,75 копейки.