Нефть сегодня утром торгуется без единой динамики на фоне коррекционных настроений с одной стороны и ожиданий урагана в США — с другой, свидетельствуют данные торгов.

Коррекционное снижение цены нефти марки WTI отмечается после трехдневного роста, который произошел на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) и минэнерго страны. Обе статистики показали гораздо большее сокращение запасов сырья в стране, чем ожидалось.

В то же время поддержку ценам на нефть оказывают ожидания приближающегося к западному побережью США урагана «Дориан». Губернаторы штатов Флорида и Джорджия уже объявили режим чрезвычайного положения. Трейдеры опасаются перебоев в работе нефтедобывающих платформ, если ураган придет в Мексиканский залив в выходные.

Старший аналитик и брокер «Tradition Energy» Джин Макджиллиан, мнение которого приводит агентство «Блумберг», считает, что рынок «застрял в текущем диапазоне» — цена на WTI в районе 55 долларов за баррель, на Brent - около 60 долларов за баррель.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине благодаря росту спроса глобальных инвесторов на активы и валюты emerging markets в условиях локального снижения напряженности в торговом конфликте между США и Китаем.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 66,5786 рубля. По отношению к последней сделке 29 августа доллар снизился на 1,14 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 16,85 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 12,74 копейки и составил 73,4826 рубля. К официальному курсу евро упал на 47,32 копейки.