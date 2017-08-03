Доллар и евро начали торги на повышательном тренде

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются, поскольку инвесторы отыгрывают вчерашние данные Минэнерго США о коммерческих запасах «чёрного золота» в стране, свидетельствуют данные торгов. По сообщению управления энергетической информации Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июля, снизились на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 481,9 миллиона баррелей. Эксперты ожидали большего снижения - на 0,61%, или на 2,957 миллиона баррелей, до 480,443 миллиона баррелей.

Несмотря на снижение запасов, «сильного увеличения спроса было достаточно, чтобы смягчить «бычьи» инвестиционные настроения на рынке», сообщили эксперты банка «ANZ» в комментарии агентству «MarketWatch».

При этом инвесторы находятся в ожидании сигналов, что объёмы добычи нефти в странах ОПЕК+ будут снижаться и повлияют на всё ещё заметно высокие показатели мировых поставок. ANZ прогнозирует снижение добычи в четвертом квартале, что, как ожидается, подтолкнет цены сильно выше 50 долларов за баррель, говорится в сообщении агентства.

По данным июльского доклада Международного энергетического агентства (МЭА), страны ОПЕК в июне нарастили добычу нефти на 393,5 тысячи баррелей в день по сравнению с маем - до 32,611 миллиона баррелей в сутки, несмотря на договоренность членов картеля и стран вне ОПЕК о сокращении добычи.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже на повышательном тренде. Рубль, как и вчера, снижается к бивалютной корзине на фоне падающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 60,7399 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 15,80 копейки. К последней сделке 2 августа доллар подорожал на 15 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 29,44 копейки и составил 71,9810 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро поднялся на 18,85 копейки.