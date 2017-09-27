Доллар и евро начали торги ростом

Мировые цены на нефть сегодня утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов «чёрного золота» в США, свидетельствуют данные торгов.

Согласно отчёту «API», коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю сократились на 761 тысячу баррелей. При этом аналитики ожидали роста на 3,4 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать заявления премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма о возможном прекращении транзита нефти из Курдской автономии Ирака в связи с прошедшим там референдумом о независимости, объяснив это заботой о национальной безопасности Турции. Затем это же подтвердил турецкий лидер - Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, Ирак также призвал зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономного Иракского Курдистана.

Теперь трейдеры ждут публикации позднее в среду официальных данных о запасах нефти в США от Министерства энергетики страны. По прогнозам экспертов, этот показатель за неделю, завершившуюся 22 сентября, увеличился на 3,422 миллиона баррелей, или на 0,72%, до 476,222 миллиона баррелей.

Доллар и евро начали торги сегодня утром на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая укрепление доллара США на мировом валютном рынке.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,0630 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подскочила на 54,44 копейки. К последней сделке 26 сентября доллар подорожал на 24,30 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 28,71 копейки и составил 68,3086 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро увеличился почти на 17 копеек.