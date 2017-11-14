Доллар и евро начали торги ростом

Мировые цены на нефть опускаются во вторник утром на фоне ожидания инвесторами данных по запасам нефти в США за неделю, при этом рынок отреагировал на изменение оценки МЭА по росту цен на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры проявляют осторожность в ожидании данных от Американского института нефти (API) и Минэнерго США по запасам нефти в стране за неделю. Рынок также реагирует на изменении прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по росту нефтяных цен. Так, МЭА ухудшило свою оценку по росту цен на нефть к 2025 году на 18%, до 83 долларов за баррель, к 2040 году - на 11%, до 111 долларов за баррель. Об этом говорится в базовом сценарии ежегодного прогноза агентства.

При этом стоимость сырья слабо поддерживается данными от ОПЕК по снижению добычи и повышению прогноза по спросу на нефть в мире. «Цены (на нефть. - Ред.), похоже, демонстрируют, что необходима пауза», - приводит агентство «Рейтер» слова главного рыночного стратега «AxiTrader» Грега Маккенна.

Доллар и евро начали торги сегодня на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, а также в связи с повышенным спросом участников торгов на валютную ликвидность.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,5067 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 32,44 копейки. К последней сделке 13 ноября доллар подорожал на 15,67 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, подскочил на 51,60 копейки и составил 69,4338 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал почти на 15 копеек.