Доллар и евро начали торги ростом

Цены на нефть в понедельник утром колеблются без единой динамики после роста в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Сильная статистика по рынку труда США продолжает поддерживать нефтяной рынок, однако неопределенность в торговых отношениях Китая и США сдерживает рост.

В пятницу министерство труда США сообщило, что в июне число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 224 тысячи, хотя инвесторы ожидали роста только на 160 тысяч. Вместе с этим безработица в стране неожиданно выросла до 3,7% с 3,6% месяцем ранее.

Управляющий партнер «Vanguard Markets» Стивен Иннеса отмечает, что сильная статистика по занятости в несельскохозяйственном секторе США продолжает оказывать поддержку стоимости нефти. С другой стороны, «трейдеры сохраняют большую осторожность из-за неопределенных перспектив мировой экономики», сказал эксперт агентству «Рейтер».

Одним из факторов давления на мировую экономику остаётся неопределенность в перспективах торговых отношений США и КНР. На прошедшем в конце июня саммите G20 стороны договорились возобновить переговоры, а США выразили готовность не вводить новые пошлины на китайские товары. По данным китайских СМИ, торговые переговоры возобновятся уже на этой неделе в Пекине. Однако официальных подтверждений пока не поступало, и трейдеры предпочитают сохранять осторожность.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине в условиях в условиях ослабления вероятности ослабления политики ФРС США.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,9497 рубля. По отношению к последней сделке 4 июля доллар вырос на 14,72 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 36,56 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 7,78 копейки и составил 71,7553 рубля. К официальному курсу евро вырос на 9,60 копейки.