Доллар и евро начали торги ростом

Мировые цены на нефть растут сегодня утром в рамках коррекции после двух дней снижения, свидетельствуют данные торгов.

В среду на рынке нефти отмечается коррекционный рост после ощутимого снижения на протяжении двух дней подряд. Такая динамика была обусловлена опасениями относительно состояния мировой экономики и торговли. «Сохраняющиеся опасения по поводу роста мировой экономики будут ограничивать любое повышение цен на нефть», - сказал агентству «Блумберг» аналитик «OANDA» Джеффри Хелли.

В то же время инвесторы ждут данных Минэнерго США о коммерческих запасах нефти в стране, которые выйдут позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что за минувшую неделю эти запасы выросли на 1,4 миллиона баррелей после роста на 2,9 миллиона баррелей неделей ранее.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль немного снижается к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 64,2877 рубля. По отношению к последней сделке 15 октября доллар подрос на 1,27 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 3,29 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 9,89 копейки и составил 71,0239 рубля. К официальному курсу евро вырос на 17,66 копейки.