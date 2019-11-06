Доллар и евро начали торги ростом

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром с после данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщил API в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,26 миллиона баррелей после снижения неделей ранее. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы сегодня вечером. Аналитики, ожидают, что запасы за период выросли в стране на 1,5 миллиона баррелей после роста на 5,7 миллиона неделей ранее.

В то же время, как отмечают эксперты, снижение цен на нефть ограничивают сохраняющиеся надежды на дальнейший прогресс в торговых переговорах между США и Китаем. «Инвесторы продолжат принимать во внимание новости вокруг торговых переговоров между США и Китаем», - приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «NZ Research».

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль слабо снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и рамках коррекции после укрепления по итогам предыдущих торгов.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,5586 рубля. По отношению к последней сделке 5 ноября доллар увеличился на 6,61 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 31 копейку.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 8,83 копейки и составил 70,4033 рубля. При этом к официальному курсу евро незначительно снизился - на 1,70 копейки.