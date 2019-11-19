Доллар и евро начали торги ростом

Мировые цены на нефть сегодня утром опускаются, сдерживает котировки неопределённость торговых отношений Вашингтона и Пекина после неоднозначных сообщений, что вызывает опасения за перспективы спроса на это сырьё, свидетельствуют данные торгов.

В выходные Китай и США провели телефонные переговоры о заключении первой части торгового соглашения, которое призвано устранить вред из-за готовящихся новых импортных пошлин. Но 18 ноября телеканал «CNBC» сообщил со ссылкой на правительственный источник, что настроение Пекина «пессимистично» и что китайцы обеспокоены нежеланием президента США Дональда Трампа отменить пошлины, которые, по мнению Китая, американская сторона уже согласилась отозвать.

Китай - крупнейший потребитель нефти в мире, поэтому эти процессы отражаются на прогнозах нефтяного спроса.

«Были сообщения о том, что у Пекина пессимистичное настроение. Отсутствие объявлений, действительно, негативно для прогноза спроса, рынок очень обеспокоен по поводу торговых переговоров», - цитирует агентство «Рейтер» слова старшего рыночного стратега «CMC Markets» в Сиднее Майкла Мак-Карти.

Рынки также ожидают публикации в среду статистики запасов нефти в США, и аналитики ожидают роста этих запасов четвёртую неделю подряд, на 1,1 миллиона баррелей.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,8620 рубля. По отношению к последней сделке 18 ноября доллар повысился почти на 4 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 10,78 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вчерашней сессии увеличился на 6,37 копейки и составил 70,7562 рубля. К официальному курсу евро вырос на 22,49 копейки.