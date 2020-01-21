Доллар и евро начали торги ростом

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром в рамках коррекции после того, как днем ранее рост цен превышал 1%, свидетельствуют данные бирж.

В течение торгов 20 января рост цен на нефть превышал 1%, при этом к завершению торгового дня трейдеры начали фиксировать прибыль, и стоимость «чёрного золота» стала снижаться. Коррекция сохраняется и во вторник утром. В то же время, несмотря на распродажи, аналитики полагают, что ситуация в Ливии продолжит поддерживать стоимость «чёрного золота».

«Растущие сложности в Ливии, вероятно, будут поддерживать цены на нефть в ближайшие дни», - отмечают аналитики «Australia and New Zealand Banking Group», мнение которых приводит агентство «Рейтер».

Вчера, 20 января, Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) сообщила о блокировании трубопроводов на нефтяных месторождениях «Шарара» и «Эль-Филь». Это произошло после того, как в выходные компания объявила о чрезвычайном положении после блокировки работы пяти портов по распоряжению командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 61,7583 рубля. По отношению к последней сделке 20 января доллар вырос на 21 копейку. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 29,29 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился к последней сделке на 17,44 копейки и составил 68,5044 рубля. К официальному курсу евро увеличился на 29,62 копейки.