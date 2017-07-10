Доллар и евро начали торги сегодня снижением

Мировые цены на нефть увеличиваются сегодня утром после сообщения о том, что Ливия и Нигерия были приглашены на встречу министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК и ряда не входящих в картель государств (ОПЕК+), которая пройдёт в Санкт-Петербурге 24 июля, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры отыгрывают информацию о том, что Ливия и Нигерия, которые были освобождены от обязательств по сделке ОПЕК+, могут принять участие во встрече министерского мониторингового комитета в России 24 июля. По словам министра нефти Кувейта Эссама аль-Марзука, представители Ливии и Нигерии приглашены на встречу.

Как сообщил министр, на встрече, планируется обсудить стабильность добычи нефти в этих странах. Кроме того, Ливию и Нигерию могут попросить ограничить добычу, однако говорить об увеличении общего объёма сокращения нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ пока рано, отметил он.

Нефтяные цены также увеличиваются и в рамках коррекции после снижения 7 июля. Так, американская нефтесервисная компания «Baker Hughes», a «GE Company» сообщила о росте числа буровых установок в стране. Согласно сообщению «BHGE», что по итогам завершившейся 7 июля рабочей недели число буровых установок в США выросло на 12 штук, или на 1,3%, до 952 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 512 штук, или в 2,2 раза. Число нефтяных буровых установок выросло на семь штук, или на 0,9%, до 763 единиц. При этом количество газодобывающих установок увеличилось за неделю на пять, или на 2,7%, до 189 единиц. Рынок продолжил следить за ростом добычи нефти в США, передает агентство Рейтер мнение аналитиков банка «ANZ».

Доллар и евро начали торги на Московской бирже сегодня снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 60,2464 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 13,28 копейки. К последней сделке 7 июля доллар подешевел на 10,86 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился на 24,82 копейки и составил 68,6988 рубля. Относительно последней сделки евро подешевел на 14,62 копейки.