Доллар и евро начали торги снижением

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются в рамках коррекции после роста в понедельник на новостях из Саудовской Аравии и Ливии, свидетельствуют данные торгов.

В ходе торгов понедельника нефть дорожала, поскольку трейдеры отыгрывали сообщения о перебоях на ливийском месторождении Эль-Филь из-за деятельности на его территории вооруженных группировок, а также комментарии министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о сокращении добычи в стране.

Теперь инвесторы ожидают данных по запасам нефти в США. В среду Американский институт нефти (API) и Минэнерго страны сообщат свои данные по уровню запасов нефти за прошедшую неделю. Эксперты ожидают, что запасы выросли на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 423,2 миллиона баррелей.

По мнению аналитика «OANDA» Стивена Иннеса, которое приводит агентство Рейтер, учитывая опубликованные на прошлой неделе данные о значительном снижении запасов на крупнейшем в США терминале в Кушинге, трейдеры с особым интересом ждут еженедельных данных статистики в среду.

Запасы нефти на терминале в Кушинге уменьшились по итогам недели, завершившейся 16 февраля, на 2,7 миллиона баррелей, составив 30 миллионов баррелей.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине, отыгрывая позитивную конъюнктуру мировых рынков капитала, а также недавнее повышение кредитного рейтинга России до инвестиционного уровня агентством «S&P».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 55,6237 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта упала на 29,71 копейки. К последней сделке в понедельник доллар снизился на 8,13 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился 35,77 копейки и составил 68,5647 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел почти на копейку.