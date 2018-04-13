Доллар и евро начали торги снижением

Мировые цены на нефть умеренно снижаются сегодня утром после роста ранее на неделе до максимумов более чем за три года на фоне геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

11 апреля цены нефти Brent и WTI подскочили до максимумов с декабря 2014 года - до 73 и 67 долларов за баррель соответственно на фоне роста геополитической напряженности, связанной с ситуацией вокруг Сирии. В пятницу нефтяные котировки корректируются вниз. Как отмечают аналитики, несмотря на текущее снижение цен, по итогам недели их рост может составить около 7%, что является самым сильным недельным повышением с июля 2017 года.

Участники торгов также продолжают оценивать апрельский доклад ОПЕК, в котором организация повысила прогноз на 2018 год по росту спроса на нефть в мире на 0,03 миллиона баррелей в сутки, до 1,63 миллиона баррелей в сутки. В этом году спрос прогнозируется примерно на уровне 98,7 миллиона баррелей в сутки. В то же время ОПЕК повысила и прогноз по росту в 2018 году предложения на рынке нефти со стороны стран, не входящих в картель, - примерно на 0,04 миллиона баррелей в сутки, до 1,71 миллиона баррелей в сутки.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине, отыгрывая снижение рисков введения санкций против российского госдолга.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 61,6130 рубля. По отношению к последней сделке 12 апреля доллар снизился на 37,76 копейки. К официальному курсу американская валюта подешевела на 45,29 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 51,93 копейки и составил 75,9007 рубля. К курсу, установленному Банком России на сегодня, евро упал на 85,62 копейки.