Доллар и евро начали торги снижением

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне данных от Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране за предыдущую неделю, свидетельствуют данные торгов.

В четверг рынок с оптимизмом реагирует на данные о снижении запасов нефти в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 сентября, снизились на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 394,1 миллиона баррелей.

Как отметил партнер компании «Again Capital Management» Джон Килдуфф, мнение которого приводит телеканал «CNBC», доклад ведомства поддерживает цены на нефть. Его цифры разошлись с данными Американского института нефти (API), который сообщил в ночь на среду, что запасы нефти в США, напротив, выросли на 1,2 миллиона баррелей, до 397,1 миллиона баррелей.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине, отыгрывая совокупность факторов, позитивно влияющих на его динамику.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 66,5720 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подешевел на 25,80 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта опустилась на 43,78 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 19,67 копейки и составил 77,7983 рубля. К официальному курсу евро упал на 56,30 копейки.