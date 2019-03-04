Доллар и евро начали торги снижением

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне надежд на то, что США и Китай уже в конце месяца подпишут долгосрочное торговое соглашение, свидетельствуют данные торгов.

Мировые инвесторы с оптимизмом отыгрывают сообщения в СМИ о том, что США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли и могут достичь финального торгового соглашения уже в конце марта в ходе встречи глав двух государств. По итогам последних переговоров сторон в конце февраля президент США Дональд Трамп отложил запланированное на 1 марта очередное повышение пошлин на китайские товары.

Аналитик «Oanda» Эдвард Мойя сказал агентству «Рейтер», что рынки с большим оптимизмом ждут, что США и Китай достигнут окончательного торгового соглашения в этом месяце. Трейдеры полагают, что завершение длительного торгового конфликта двух крупнейших мировых экономик положительно отразится на мировой экономике в целом и спросе на нефть.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 65,7617 рубля. По отношению к последней сделке 1 марта доллар снизился на 17,83 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 5,28 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 13,53 копейки и составил 74,7397 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 6,41 копейки.